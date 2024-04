Auto in retromarcia travolge una donna: è gravissima

Ha ingranato la retromarcia e, a velocità ridotta, ha fatto manovra, non accorgendosi che stava passando un'anziana signora. Una donna di 78 anni è ricoverata in prognosi riservata dal pomeriggio di ieri presso l'ospedale Civile di Brescia, dove è stata trasportata in eliambulanza, in codice rosso.

L'investimento è avvenuto attorno alle 16:30 in via Terni a Sopraponte di Gavardo, nei pressi della Farmacia Pasini. La donna stava attraversando la strada - forse sulle strisce pedonali - quando la Dacia guidata da un 69enne residente a Paitone, in uscita dal parcheggio, l'ha investita in retromarcia. Come detto, la velocità dell'auto era ridotta, ma il veicolo ha travolto l'anziana, provocandole traumi gravissimi.

Sul posto sono stati inviate l'automedica di Gavardo, un'ambulanza di Nuvolento e l'elisoccorso decollato da Brescia, che ha prelevato la donna in codice rosso. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti dell'Aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia, guidati dal comandante Fabio Vallini, che hanno raccolto le testimonianze e sottoposto il conducente della Dacia all'alcol test (il cui esito sarebbe negativo).