Albero blocca la strada, fuggono con la cassaforte del supermercato

Colpo da 50mila euro al supermercato Conad di Chiari. Una banda di professionisti è entrata in azione nella notte tra mercoledì e giovedì': dopo aver forzato una porta d'ingresso, si sono fatti strada a colpi di mazza e piccone e hanno raggiunto la cassaforte, piena di contanti. È stata letteralmente asportata dal muro e poi trascinata via, forse a bordo di un furgone.

La strada bloccata con un albero

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. Un colpo studiato nei minimi dettagli: i ladri erano almeno tre, volto coperto e rapide mosse, più altri complici non inquadrati dalle telecamere. Per rendere più agevole la loro fuga hanno bloccato con un albero Via Vecchia per Castelcovati, l'unica strada di accesso al supermercato.

I banditi sarebbero scappati a piedi per raggiungere una vicina strada di campagna, dove i complici li stavano aspettando. Nessuna traccia dei ladri all'arrivo dei militari: hanno portato a termine il colpo davvero in una manciata di minuti. La cassaforte sarebbe stata forzata, svuotata e poi abbandonata: parti del forziere sono state trovate a meno di un chilometro di distanza.