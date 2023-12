Fumogeno e pistola: rapina da incubo al negozio di elettronica

Rapina a mano armata al Trony di Molinetto di Mazzano. Una coppia di banditi ha assalito il negozio giovedì sera verso le 19.30, poco prima dell'orario di chiusura: entrambi avevano il volto coperto da un casco integrale. Uno dei due ha estratto una pistola e l'ha puntata dritta al volto della povera commessa, paralizzata dalla paura: “Non ti muovere e non ti succederà nulla”, avrebbe intimato il rapinatore alla giovane donna.

Il secondo bandito ha invece gettato un fumogeno a terra. Una densa nebbia ha avvolto il negozio e il corridoio mentre i rapinatori facevano man bassa di costosi smartphone: ne sarebbero stati rubati a decine, per un colpo quantificato in decine di migliaia di euro. Approfittando del trambusto, i due si sono allontanati a bordo di un scooterone e in sella allo stesso hanno fatto perdere le loro tracce.

Le indagini dei carabinieri

All'arrivo dei carabinieri, cui sono state affidate le indagini, erano già lontani. I loro movimenti sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale Molinetto, già acquisite dagli investigatori. Sotto shock la commessa, così come il responsabile del negozio. Unica magrissima consolazione: quando sono entrati i banditi non c'erano più clienti, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere. Altra circostanza che fa ipotizzare si sia trattato di un colpo studiato nei minimi dettagli.