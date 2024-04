Auto sbanda e si ribalta: 5 ragazzi soccorsi in codice rosso

Spaventoso incidente nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile a Palazzolo sull’Oglio. È accaduto poco dopo le 2 lungo via Pontoglio, in località Gonzere. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, un’auto con a bordo 4 giovanissimi di 17 anni e un 19enne si è ribaltata, per cause da accertare, finendo la sua corsa ruote all’aria.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: per soccorrere i 5 ragazzi feriti sono intervenute tre ambulanze, due automediche e i vigili del fuoco. Per fortuna, nessuno di loro versava in gravi condizioni: dopo le prime cure prestate sul posto, sono tutti stati portati in ospedale - due alla Poliambulanza di Brescia, altri due a Chiari, uno a Romano di Lombardia - per le cure e gli accertamenti del caso e ricoverati in codice giallo e verde.

Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. Come da prassi, il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol e nel suo sangue sarebbe stato rilevato un tasso alcolemico superiore al limite fisssato dalla legge.