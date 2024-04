"Stringo i denti, finché reggo": l'ultimo messaggio di Matteo, morto in fabbrica

Non solo lo shock e lo strazio dei colleghi, come dei tantissimi amici reali e virtuali. Sui social compaiono anche gli ultimi messaggi inviati da Matteo Cornacchia prima che una lastra di metallo lo travolgesse, uccidendolo sul colpo, mentre lavorava alla Dall’Era Siderurgica di Lograto.

Messaggi in cui il 46enne - che abitava a Travagliato, insieme all’anziana madre e all'amatissimo cagnolino Willy - riferiva di presunti problemi di salute. “Stringo i denti e vado avanti finché reggo: di uno stipendio ne ho bisogno”, si legge nella conversazione Whatsapp tra il giovane operaio e l’amica, che ha poi postato gli screenshot della chat su Facebook.

L'inchiesta della Procura

Ed è proprio sul posto di lavoro che la sua vita si è fermata per sempre verso le 9 di mercoledì 24 aprile: straziato da una lastra di metallo che, per cause da accertare, si è sganciata dal carroponte piombandogli addosso. Il macchinario è stato sequestrato dalla procura: per fare piena luce su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo. Pesantissime le accuse lanciate dai sindacati immediatamente dopo il dramma: il coordinatore della Uil Brescia Mario Bailo ha infatti segnalato lacune nella manutenzione dei macchinari. I vertici della Dell’Era Siderurgica, tramite il loro legale, hanno fatto sapere di non voler replicare alle accuse e di essersi messi a completa disposizione dell’autorità giudiziaria.

Chi era Matteo Cornacchia

Dolore, ma anche riserbo e silenzio, tra gli altri dipendenti dello stabilimento di via IV Novembre: tutti uniti nel ricordare la bontà d’animo e la generosità del 46enne. Qualità che emergono anche dai profili social di Matteo Cornacchia: era sempre pronto a tendere una mano alle persone, così come agli animali, più bisognose e in difficoltà. Amico e sostenitore dei rifugi e degli animali, si impegnava nel sostegno ai senzatetto, parlando di loro, ricordando come una parola di conforto o il donare un pasto o una bottiglia d'acqua potesse fare la differenza.

"Una delle persone più buone e altruiste che io abbia mai conosciuto", si legge sui social. E, ancora: "Metteva la vita di ogni essere vivente davanti a tutto. Una grande persona: buona, gentile, generosa".

La salma del giovane operaio è stata riconsegnata ai familiari e riposa alla casa del commiato Zammarchi di Lograto: domani, venerdì 26 aprile, verrà accompagnata al cimitero di Travagliato per la sepoltura.