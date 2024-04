Omar è morto dopo la caduta dal baule dell'auto: il conducente potrebbe andare a processo

Era cosciente quando è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza, ed ha raccontato lui stesso la sua versione dei fatti, che però non corrispondeva alla realtà. Si sono concluse le indagini per la morte di Omar Khalaf, deceduto a soli 18 anni, dopo una settimana di ospedale, a causa ferite riportate nell'incidente in cui era rimasto coinvolto nella notte tra l'8 e il 9 settembre 2023 in via Mancino, a Lonato del Garda.

Ora che le indagini sono chiuse, da quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi emerge che l'unico indagato è il ragazzo poco più che maggiorenne che quella sera si trovava al volante dell'auto, di proprietà di un suo parente, sulla quale Omar Khalaf viaggiava - per gioco - nel bagagliaio. Il reato per il quale il giovane potrebbe finire a processo è quello di omicidio stradale.

Il tentativo di depistaggio

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, rese possibili anche grazie alle riprese di alcune videocamere installate nella zona, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, facendo cadere dal bagagliaio il coetaneo, che ha picchiato la testa sull'asfalto. La prima versione dei fatti riportata da Omar parlava invece di una caduta dal monopattino. Dopo una settimana di ospedale, il cuore del giovane smise di battere. Ora si saprà se il conducente dell'auto finirà davanti al giudice.