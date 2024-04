Vandali in azione nella notte: danneggiate le autovetture in sosta

Col favore delle tenebre, hanno squarciato diversi pneumatici delle auto in sosta lungo la strada. È successo a Brescia, nel quartiere Cesare Abba, in via terza, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile. La vicenda è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

A denunciare il fatto è stato un residente della zona, che sabato mattina ha trovato una gomma della sua auto completamente squarciata da un taglio. Non è stato l'unico, purtroppo: altri automobilisti si sono svegliati con la brutta sorpresa.

Al momento non c'è alcuna ipotesi sul responsabile degli atti di vandalismo. Non si esclude che ad entrare in azione siano state più persone, nessuno avrebbe visto o sentito nulla.