Emergenza furti in paese: "La gente ha paura e io mi sento impotente"

Furti riusciti o solo tentati. Presenze poco rassicuranti di sconosciuti nei giardini e nei cortili privati. La sindaca di San Paolo Giancarla Zernini riceve continui e allarmanti messaggi dai suoi cittadini. A lei esternano rabbia e paura e si rivolgono per tentare di mettere fine a quella che nel piccolo paese della Bassa (poco più di 4.400 abitanti), ma non solo, viene percepita come una vera e proprio emergenza.

"Negli ultimi dieci giorni le segnalazioni sono sempre più frequenti: sono alla guida del paese dal 2014 e non ricordo un anno caratterizzato da una tale intensità di furti. Al calare del buio entrano in azione anche in pieno centro e in orari, come quello della cena, in cui le persone sono in casa. Colpiscono anche nei condomini con numerosi appartamenti: non temono proprio nulla. Percepisco da parte dei miei cittadini una grande preoccupazione e un senso di profonda insicurezza”.

Le telecamere di sorveglianza comunale installate nelle vie e nelle piazze principali, come ai varchi di accesso al paese, non scoraggerebbero affatto i malviventi, così come i controlli delle forze dell’ordine che sono stati intensificati: "Le telecamere non sono un deterrente: sanno come evitarle e come nascondersi. Ho la certezza che le forze dell’ordine stiano facendo il massimo: i carabinieri hanno aumentato la presenza sul nostro territorio, come sindaco ho attivato i miei agenti di polizia locale anche in orari serali e notturni, ma altro non posso fare. Percepisco la paura e le preoccupazioni dei miei cittadini e mi sento impotente".

Zernini non è l’unica a dovere fronteggiare la piaga dei furti in abitazione, nei suoi stessi panni ci sono altri sindaci: insieme si stanno muovendo per ottenere un incontro con il prefetto Laganà: "Ritengo necessario che una delegazione di sindaci incontri prefetto e questore, anche solo per spiegarci cosa possiamo fare insieme per fronteggiare questo periodo di forte tensione e preoccupazione".