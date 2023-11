Ladri per le vie del paese: folle inseguimento con i carabinieri

Due sono stati presi, un terzo è ancora in fuga: folle inseguimento a Rovato nella notte tra martedì e mercoledì. I carabinieri del Radiomobile di Chiari sono riusciti a intercettare (per ora) due cittadini stranieri: inseguiti a lungo in auto, avevano abbandonato la vettura e stavano scappando a piedi. Entrambi identificati, sono stati denunciati per possesso di arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere: il materiale è stato tutto sequestrato dalla loro auto.

Erano stati avvistati dai militari in Via XXV Aprile: auto sospetta, tre persone a bordo. Il mezzo non si è fermato all'alt dei carabinieri e così è cominciato l'inseguimento. A tutta le velocità per le vie del paese, per fortuna deserto a quell'ora: i presunti malviventi hanno poi mollato l'auto e se la sono data a gambe, a piedi. Due di loro, come detto, sono stati raggiunti, identificati e denunciati: il terzo è in fuga.