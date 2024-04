Si sente male mentre pedala, uomo soccorso dall'eliambulanza

Intervento dell'elisoccorso sulla pista ciclopedonale che collega Pisogne a Pian Camuno. Nella mattinata di oggi (giovedì 25 aprile) un ciclista di 55 anni è stato colto da un malore mentre percorreva il tratto che costeggia i campi e la ferrovia, nei pressi di via Brede a Pisogne. Verso le 10.15, alcuni passanti hanno chiamato il 112 e dato l'allarme: sul posto sono sopraggiunte un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Bergamo.

I sanitari hanno prestato le prime cure al 55enne che è poi stato portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Il ricovero nel principale nosocomio cittadino è avvenuto in codice rosso: le sue condizioni sarebbero quindi critiche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso, ma non ci sarebbero dubbi sulla dinamica: l'uomo sarebbe caduto dalla bici a causa di un malore.