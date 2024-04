Violento frontale in centro al paese: donna soccorsa dall’eliambulanza

Un violento scontro frontale in pieno centro abitato. L’incidente è avvenuto nel cuore di Borgo San Giacomo nella serata di ieri, mercoledì 24 aprile, e ha coinvolto una Ford Fiesta e una Peugeot 308. Per cause al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità, le due auto si sono scontrate lungo via Don Pietrobelli, a poca distanza dalla filiale di una banca.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattato poco dopo le 19.30: sul posto sono state inviate le ambulanze di Soncino e Pontevico, l’automedica e i vigili del Fuoco di Orzinuovi. A destare maggiore preoccupazioni le condizioni della donna che era al volante di una delle due auto: per soccorrerla è stata mobilita l’eliambulanza, che è poi atterrata nelle campagne del paese della Bassa. Stabilizzata sul posto, è stata poi trasferita all’ospedale Civile di Brescia e ricoverata in codice giallo: se la caverà.

Ferito anche l’uomo che viaggiava sull’altra macchina coinvolta nel frontale: è stato trasferito in ambulanza alla clinica Poliambulanza di Brescia. Anche per lui seri traumi, ma non sarebeb in gravi condizioni.