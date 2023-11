Escono di casa per un’ora, al rientro la trovano svaligiata

Erano usciti di casa per fare una commissione, all’ora di cena. Hanno lasciato la loro abitazione vuota solo per un’ora: un tempo che ai ladri è bastato per intrufolarsi all’interno, metterla completamente a soqquadro e trafugare tutto ciò che di valore hanno trovato. Il colpo è stato messo a segno nella serata di lunedì 27 novembre in via Donatori di Sangue ad Adro. I malviventi avrebbero agito indisturbati, rovistando in ogni angolo: cassetti ribaltati, armadi svuotati, oggetti e indumenti sparsi ovunque.

Al rientro a casa i padroni hanno dovuto fare i conti con la sgradevolissima sensazione che si prova quando la propria intimità viene violata e con il caos che i ladri si sono lasciati alle spalle. Malviventi che forse stavano studiando le abitudini della coppia da giorni e hanno atteso il momento meno rischioso per entrare in azione.

Tra i tanti consigli per prevenire i furti presenti nel filmato diffuso nelle scorse ore dall’Arma provinciale dei Carabinieri c’è anche quello di prestare attenzione alle persone (come pure alle auto) che si incontrano nel proprio quartiere o nel tragitto per raggiungere il proprio posto di lavoro: volti e macchine nuove possono far scattare un campanello d’allarme da soppesare, ma da non sottovalutare.