Venezia-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la bella vittoria contro il Pisa, il Brescia vola in laguna per affrontare il Venezia allo stadio “Pier Luigi Penzo”. La sfida, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie B, è in programma domenica 14 aprile alle ore 16:15.

Pre partita e precedenti

La formazione neroverde manca l’appuntamento con la vittoria da due giornate e si presenta alla sfida reduce dal pareggio a reti inviolate in casa dell’Ascoli. In classifica i veneti occupano la quarta posizione a quota 58 punti, 3 in meno dal secondo posto occupato dal Como.

Dopo aver ritrovato convinzione e gioco, le Rondinelle vogliono confermare il piazzamento in zona playoff. La formazione di mister Maran si trova in settima posizione con 45 punti a una lunghezza di vantaggio sulla Sampdoria e tre sul Cittadella.

Brescia e Venezia si sfideranno per la 44ª volta nel campionato cadetto. I precedenti sorridono alle Rondinelle in vantaggio di due vittorie (14 a 12), mentre i pareggi sono 17.

All’andata, giocata il 23 settembre, l’incontro terminò in parità con il punteggio di 0-0.

Dove vederla

Venezia-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

La lista dei convocati sarà comunicata nel pomeriggio.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Altare, Idzes, Sverlo; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Paghera, Bisoli, Besaggio; Bianchi; Galazzi, Moncini. Allenatore: Maran.