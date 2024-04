Brescia-Spezia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio casalingo contro la Ternana, il Brescia gioca ancora tra le mura amiche del Rigamonti per ospitare lo Spezia. La sfida, valida per la 35ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 27 aprile alle ore 14:00.

Pre partita e precedenti

La formazione ligure si presenta alla sfida reduce dal pareggio a reti inviolate in casa contro la Sampdoria. In classifica i bianconeri occupano la quarta diciassettesima posizione a quota 36 punti, a più 2 dalla retrocessione diretta.

Tra le due squadre sarà l’incrocio numero 40 in Serie B. Il bilancio vede il Brescia leggermente avanti con 13 vittorie con tre le 12 dello Spezia a fronte di 14 pareggi.

Entrambe le squadre non segnano da due turni: Venezia e Ternana per il Brescia, Parma e Sampdoria per lo Spezia.

In campo, infine, si affronteranno la terza miglior difesa (il Brescia, 35 gol subiti) e il peggior attacco della serie cadetta (lo Spezia, 31 gol segnati).

Dove vederla

Brescia-Spezia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Lezzerini, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van De Looi, Besaggio; Bjarnason, Galazzi; Bianchi. Allenatore: Maran.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Vignali, Nagy, S. Esposito, Bandinelli, Elia; Falcinelli, Di Serio. Allenatore: D’Angelo.