Il Brescia Calcio non è in vendita. A renderlo noto è lo stesso club di via Solferino attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

“La Proprietà intende prendere le distanze dalle notizie riportate negli ultimi giorni da alcuni organi di stampa riguardanti la possibile vendita del Club e smentisce categoricamente di nutrire qualsiasi tipo di interessamento verso altri club calcistici”.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia secondo la quale il Brescia avrebbe ricevuto un'offerta da parte di un fondo straniero per l'acquisto del club, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e quindi non distante dai circa 25 richiesti dal presidente Cellino.

Stando alla notizia, riportata inizialmente dal Giornale di Brescia, le due parti avevano già intavolato dei discorsi incontrandosi almeno in un paio di occasioni a Roma e Brescia. Sembrava inoltre che Cellino stesse valutando l’ipotesi di tornare in Inghilterra, dove in passato è stato proprietario del Leeds United, per acquisire la proprietà di un nuovo club.

La nota pubblicata questo pomeriggio, però, smentisce ogni voce circolata lasciando ben pochi dubbi.