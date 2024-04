Grande Brescia al Rigamonti: Pisa battuto 3-1

Successo fondamentale per il Brescia che davanti al pubblico amico del “Rigamonti” vince con merito contro il Pisa con il risultato di 3-1. Undicesima vittoria in campionato per la formazione di mister Maran che porta a cinque punti il vantaggio sul nono posto, attualmente occupato proprio dal Pisa e sorpassa momentaneamente al settimo posto la Sampdoria impegnata con il Palermo.

La partita

Senza gli indisponibili Borrelli e Olzer, Maran ritrova però Cistana al centro della difesa. L’inizio della partita è equilibrato con entrambe le squadre che si studiano senza rischiare molto. Ad aprire le marcature è però il Brescia al minuto 37 con Moncini bravo ad approfittare dell’errore di Calabresi.

Le Rondinelle continuano a crescere chiudendo il primo tempo avanti di un gol.

Nel secondo tempo, il Brescia parte subito forte e dopo dieci minuti allunga le distanza con Bianchi che riceve da Bisoli e batte Loria interrompendo un lungo digiuno che durava dal 23 dicembre.

Il Brescia è in pieno controllo della partita e a 5 minuti dalla scadere Moncini segna la sua doppietta personale grazie a un rimpallo vinto da Bjarnason.

A tempo scaduto, il Pisa trova il gol della bandiera su calcio di rigore trasformato dall'ex Torregrossa, ma ormai non c’è più tempo per intaccare la vittoria di Bisoli e compagni che al triplice fischio ricevono gli applausi dei propri tifosi sotto la curva.

Domenica prossima il Brescia tornerà in campo ospite del Venezia.

Il tabellino

BRESCIA - PISA 3-1

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana (75' Papetti), Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (82’ Van de Looi), Besaggio (75’ Fares); Galazzi (81’ Fogliata), Bianchi (75’ Bjarnason); Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Mangraviti, Cartano, Ferro. Allenatore: Maran.

PISA (3-4-1-2): Loria; Calabresi, Canestrelli (61’ Torregrossa), Caracciolo (46’ Leverbe); D'Alessandro, Esteves, Marin, Beruatto (76’ Hermannsson); Valoti (61’ Matteo Tramoni); Moreo (46’ Arena), Bonfanti. A disposizione: Andrade, Lisandru Tramoni, Tourè, Mlakar, Masucci, De Vitis, Veloso. Allenatore: Aquilani.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

RETI: 37' 85’ Moncini, 55' Bianchi - 96’ rig. Torregrossa.

AMMONITI: Besaggio - Marin, Caracciolo, Canestrelli, Leverbe.

NOTE: Spettatori: 5.415 (105 ospiti). Calci d’angolo: 1-2. Recupero: 1’-6’.