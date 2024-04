Pisa-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio del “Garilli” contro il Cosenza, la Feralpisalò riprende la corsa per la salvezza dalla Toscana dove affronterà il Pisa di mister Aquilani. L’incontro, in programma sabato 13 aprile alle ore 14, potrebbe valere il sorpasso dei Leoni del Garda ai danni di Ternana e Ascoli impegnate rispettivamente contro Cremonese e Cittadella.

Pre partita e precedenti

Il Pisa si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Brescia. In classifica i nerazzurri occupano la decima posizione a quota 40 punti, a 4 lunghezze dalla zona play out.

I gardesani, si trovano invece al penultimo posto della classifica con 31 punti, a meno 2 dalla zona play out e meno 4 dalla salvezza diretta.

Il Pisa ha vinto l’unico precedente contro la Feralpisalò in Serie B, 1-0 nella sfida di andata di questo campionato

Nelle ultime sette giornate di Serie B (dal 23 febbraio in avanti) soltanto Sampdoria e Catanzaro (entrambe 10) hanno ottenuto più punti fuori casa della Feralpisalò in Serie B (nove, come la Cremonese).

Da una parte il Pisa è la seconda squadra per possesso palla medio in questa Serie B (56.9%), meno solo del Catanzaro (57.7%); dall’altra, soltanto l’Ascoli (43.9%) tiene in pecentuale meno il pallone rispetto alla Feralpisalò nel campionato in corso (44.5%).

Dove vederla

Pisa-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia.

Centrocampisti: 6 Giudici, 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys. Attaccanti: 9 Butić, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.

Non disponibili: Carraro, Di Molfetta, Sau, Voltan e Verzeletti.

Diffidati: Balestrero, Ceppitelli, Compagnon e Pizzignacco.

Aggregato alla Primavera: Pacurar.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Loria; Barbieri, Calabresi, Hermannsson, Beruatto; Marin, Esteves; D'Alessandro, Valoti, Moreo; Bonfanti. Allenatore: Aquilani.

FERALPISALO' (3-5-2): Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zannaro, Letizia; Dubickas, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.