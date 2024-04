Rammarico Feralpisalò: contro il Cosenza finisce in parità

È terminato in parità con il punteggio di 2-2 lo scontro diretto per la salvezza tra Feralpisalò e Cosenza. Avanti due volte sempre con La Mantia, i verdeblù sono stati rimontati dalla formazione calabrese salvata nel finale dalle parate decisive del proprio portiere.

La partita

Inizio di gara equilibrato al “Garilli” di Piacenza, ma dopo diciannove minuti sono i gardesani ad aprire le marcature con La Mantia che su cross di Felici colpisce bene di testa battendo Mica.

Il Cosenza non rimane inerme e al 27’ ristabilisce la parità con Tutino abile a segnare in acrobazia su cross di Marras.

Le due squadre vanno così al riposo sull’1-1, ma a inizio ripresa sono nuovamente i Leoni del Garda a trovare la via del gol: al 54’ Gyamfi tocca in area con la mano e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta che sbaglia La Mantia, ma si fa perdonare sulla respinta realizzando la decima doppietta personale nei professionisti.

La partita è vivace e poco prima della mezz’ora i rossoblù rimettono in equilibrio la sfida: pallone ben servito da Marras ad Antonucci che supera Pizzignacco firmando il due pari.

La squadra di mister Zaffaroni non ci sta e nell’ultimo quarto d’ora si spinge in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, ma deve fare i verdeblù devono fare i conti con un Micai in grande spolvero: l’estremo difensore calabrese, infatti, prima è decisivo respingendo un tiro di Tonetto e poi salva provvidenzialmente su Compagnon.

Grande rammarico per la Feralpisalò che resta e meno 4 dal Cosenza (e dalla salvezza diretta) e a meno 2 dalla zona play out.

Sabato prossimo i Leoni del Garda saranno ospiti del Pisa alle ore 14.

Il tabellino

FERALPISALÒ- COSENZA 2-2

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici (82’ Tonetto), Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro (82’ Giudici), Letizia (95’ Pilati); Dubickas (65’ Compagnon), La Mantia (65’ Butic). A disposizione: Liverani, Volpe, Krastev, Hergheligiu, Manzari, Attys, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, D’Orazio; Voca (64’ Antonucci), Calò, Florenzi (64’ Praszelik); Marras (36' st Canotto), Mazzocchi (81’ Forte); Tutino (95’ Crespi). A disposizione: Marson, Fontanarosa, Cimino, Venturi, Viviani, Zuccon, Frabotta. Allenatore: Viali.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

RETI: 19' 54’ rig. La Mantia - 28' pt Tutino, 74’ Antonucci.

AMMONITI: Ceppitelli - Marras, Tutino.

NOTE: Spettatori 1.370 (572 ospiti). Calci d’angolo: 8-5. Recupero: 3'-8'.