Pareggio in extremis per la Feralpisalò che continua a lottare

Allo stadio Tombolato, la FeralpiSalò trova un prezioso pareggio all'ultimo minuto contro il Cittadella, grazie al primo gol tra i professionisti di Pietrelli. Nonostante questo risultato, i gardesani restano a cinque punti di distacco dalla zona playout, con solo tre partite al termine del campionato.

La partita

A partire meglio è la Feralpisalò che sembra poter far suo l’incontro, ma al 21’ sono i padroni di casa a passare in vantaggio a sorpresa: Carissoni si fa trovare pronto e abile a risolvere una mischia in area che vale l’1-0.

Il Cittadella preme per raddoppiare, con l'ex Pittarello che colpisce il palo al 27'. Passato lo spavento, i verdeblù reagiscono fino allo scadere del primo tempo, ma i veneti riescono a mantenere il vantaggio.

Nella ripresa è ancora la formazione di mister Zaffaroni a partire meglio, con Compagnon che sfiora il pareggio al 52'. I gardesani insistono, ma la difesa amaranto fa buona guardia. O almeno fino al 94’ quando i Leoni del Garda riescono a infrangere il muro eretto davanti la porta difesa da Kastrati: lancio perfetto di Letizia per Pietrelli che punta Angeli, lo salta netto e con il mancino gonfia la rete.

Salvezza ancora possibile per la Feralpisalò che però non deve più sbagliare le prossime tre partite a cominciare dal derby con il Brescia in programma mercoledì 1 maggio alle 18 al Garilli di Piacenza.

Il tabellino

CITTADELLA-FERALPISALÒ 1-1

CITTADELLA (3-4-2-1): Kastrati; Angeli, Pavan, Sottini; Carissoni (89’ Cassano), Amatucci, Branca (80’ Carriero), Giraudo; Vita, Tessiore (72’ Pandolfi), Pittarello (89’ Maistrello). A disposizione: Veneran, Maniero, Mastrantonio, Magrassi, Saggionetto, Rizza, Djibril, Cecchetto. Allenatore: Gorini.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati (57’ Letizia), Ceppitelli, Balestrero; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro (84’ Pietrelli), Felici; Compagnon (57’ Dubickas), Butic (46’ La Mantia). A disposizione: Liverani, Volpe, Giudici, Voltan, Krastev, Hergheligiu, Attys. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

RETI: 21' Carissoni - 94’ Pietrelli.

AMMONITI: Carissoni, Carriero - Fiordilino.

NOTE: Spettatori: 3.021. Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 1’-6’.