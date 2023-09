Il Pisa supera di misura la Feralpisalò. Al “Garilli” finisce 1-0

Sconfitta amara e di misura per la Feralpisalò che al “Garilli” di Piacenza ha ospitato il Pisa nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.

In avvio di gara la formazione toscana parte meglio mettendo subito pressione ai verdeblù: la prima occasione è di Leverbe che testa l’istinto di Pizzignacco chiamato a un grande intervento, poi con Mlakar che trova lo specchio della porta ma anche la respinta provvidenziale sulla linea di Fiordilino. La risposta della Feralpisalò arriva poco più tardi con Balestrero che riceve da ottima posizione da Parigini, ma calcia male senza creare preoccupazione a Nicolas. Pochi minuti più tardi Vignato elude Letizia e calcia in porta sfiorando di un nulla la porta, ma l’occasione migliore della prima frazione di gioco capita ai Leoni del Garda a cinque minuti dal termine quando Nicolas salva il risultato con un super intervento sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa la squadra di mister Vecchi entra in campo con piglio diverso e dopo pochi minuti crea subito una chiara occasione da gol con Butic che riceve palla a centro area e calcia in porta trovando però l’opposizione dell’estremo difensore toscano. Il ritmo di gioco cala e il Pisa ne approfitta trovando il guizzo vincente: Valotti arriva al tiro, ma Pizzignacco devia in angolo. Veloso va sulla bandierina e crossa in mezzo dove arriva Canestrelli che salta più alto di tutti e insacca in rete. Mister Vecchi butta nella mischia La Mantia nel tentativo di ristabilire la parità, ma i Leoni del Garda sono sfortunati e nei minuti finali Martella si vede negare la gioia del gol dalla traversa. Passato lo spavento, il Pisa riordina le idee e conduce la partita fino al triplice fischio finale senza correre ulteriori rischi.

La Feralpisalò tornerà in campo martedì 26 settembre per affrontare in trasferta il Lecco nel turno infrasettimanale valido per la settima giornata di campionato.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - PISA 0-1

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia (88′ Tonetto), Pilati, Bacchetti, Martella (88′ Sau); Kourfalidis, (58′ Hergheligiu) Fiordilino (72 Compagnon), Balestrero; Di Molfetta (72′ La Mantia), Butic, Parigini. A disposizione: Minelli, Volpe, Zennaro, Ceppitelli, Libera, Bergonzi, Petrelli. Allenatore: Vecchi. PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi (46′ Barbieri), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin (76′ Touré), Veloso; Vignato (83′ Caracciolo), Valoti (76′ Piccinini), Mlakar; Moreo (72′ Arena). A disposizione: Loria, Hermannsson, Torregrossa, Esteves, Jureskin, Masucci, Barberis. Allenatore: Aquilani. ARBITRO: Minelli di Varese.

ASSISTENTI: De Meo di Foggia; Bercigli di Firenze.

RETI: 68’ Canestrelli. AMMONITI: Kourfalidis, Parigini, Pizzignacco - Calabresi, Canestrelli, Touré, Mlakar. NOTE: Angoli 4-4. Recupero 1’-8’.