Paghera in campo dopo la morte della madre e Bisoli gli cede la fascia da capitano

L'incontro tra Brescia e Spezia ha visto un momento toccante per Fabrizio Paghera, il giocatore del Brescia che soltanto due giorni fa ha dovuto affrontare a scomparsa della madre Antonella. Nonostante il momento difficile, Paghera ha risposto presente alla convocazione di mister Maran ricevendo un gesto di sostegno e affetto da parte dei suoi compagni e dei tifosi.

Per Paghera non è stato schierato nell’ undici iniziale, ma quando è stato chiamato in causa ha risposto presente. Siamo al minuto 65 e il centrocampista di Roncadelle è pronto a sostituire l’olandese Van de Looi. Ed è stato in quel momento che il capitano delle Rondinelle, Dimitri Bisoli, ha compiuto un gesto di grande generosità cedendo la fascia da capitano a Paghera, abbracciandolo e baciandolo.

Un momento toccante lo si era già vissuto a inizio partita con il minuto di silenzio chiesto dal club, poi la dedica della tifoseria biancoblù che voluto voluto dimostrare il propio sostegno esponendo uno striscione con scritto: "Vicini al tuo dolore: forza Fabrizio". Un messaggio di solidarietà e incoraggiamento per il giocatore che a fine partita è andato sotto la curva nord a ringraziare e ricambiare l’affetto.