Cittadella-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Como, la Feralpisalò è obbligata a fare punti per continuare la rincorsa alla salvezza. I Leoni del garda saranno attesi da un impegno non semplice in casa del Cittadella, che invece è a un solo punto dai play off. L’incontro, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 27 aprile alle ore 16:15.

Pre partita e precedenti

Il Cittadella si presenta alla sfida reduce dalla pareggio a reti inviolate in casa del Südtirol. In classifica i veneti occupano la decima posizione a quota 44 punti, alle spalle di Pisa e Sampdoria.

I gardesani, si trovano invece al penultimo posto della classifica con 31 punti, a meno 5 dalla zona play out e meno 6 dalla salvezza diretta.

Il Cittadella ha vinto l’unico precedente contro la Feralpisalò in Serie B, 1-0 nella sfida di andata disputata lo scorso 2 dicembre.

Nonostante la posizione a ridosso dei playoff, per gli amaranto è stato un girone di ritorno difficile con due sole vittorie negli ultimi 15 incontri.

A dar ulteriore speranza al tifo verdeblù è il rendimento esterno della Feralpisalò che ha vinto ben tre delle ultime quattro trasferte di campionato, perdendo solo una volta.

Dove vederla

Cittadella-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe.

Difensori: 8 Balestrero, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia.

Centrocampisti: 6 Giudici, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys.

Attaccanti: 7 Voltan, 9 Butić, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.

Non disponibili: Carraro, Di Molfetta, Ferrarini, Manzari, Sau, Tonetto e Verzeletti.

Diffidati: Balestrero, Compagnon, Kourfalidis, Pizzignacco e Zennaro.

Aggregato alla Primavera: Pacurar.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Angeli, Frare, Pavan; Tessiore, Branca, Vita; Amatucci, Cassano; Pittarello. Allenatore: Gorini.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; Dubickas, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.