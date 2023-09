Punto prezioso del Brescia contro il Venezia

In uno stadio “Rigamonti” ancora a porte chiuse, il Brescia ha fermato il Venezia sul pareggio collezionando anche il terzo clan siete consecutivo.

Subito alti i ritmi di gioco tra le due squadre che però lasciano pochi spazi preoccupandosi più della fase difensiva. Per assistere alla prima occasione occorre attendere la mezz’ora quando Cheryshev scalda il mancino con un bel tiro a giro, ma per fortuna del Brescia la palla esce di poco. Le Rondinelle sono comunque ordinate in campo e poco prima dello scadere costruiscono una buona occasione con Bianchi che in area controlla bene il pallone con il petto e calcia verso in porta senza centrare però lo specchio. Davvero poche le emozioni e le squadre vanno al riposo in parità.

Nella ripresa la squadra di mister Gastaldello ha un migliore approccio alla partita e dopo dieci minuti sfiora il vantaggio: Bianchi gestisce un pallone difficile e serve Dickmann che fa partire il destro, ma Joronen devia in angolo. L’ex portiere biancoblù si deve ripetere più tardi su Fares che, imbeccato stavolta da Dickmann, ci prova al volo ma la sfera è ribattuta ancora in corner. La formazione ospite è imbrigliata dal Brescia che nei minuti finali ci riprova con Dickmann, ma il suo tiro termina alto di un nulla.

Ottimo punto per le Rondinelle che restano imbattute in campionato e con la porta inviolata dopo tre turni di campionato. Le Rondinelle torneranno in campo martedì 26 settembre nel turno infrasettimanale di Serie B per affrontare lo Spezia, ultimo in classifica a 1 punto e sconfitto dalla neopromossa Reggiana nell’ultimo turno.

IL TABELLINO

BRESCIA - VENEZIA 0-0

BRESCIA (3-4-1-2) Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera (67’ Besaggio), Fares (79’ Galazzi); Bjarnason (85’ Olzer); Borrelli (79’ Moncini), Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Maccherini, Riviera, Fogliata, Ndoj. Allenatore: Gastaldello.

VENEZIA (4-3-3) Joronen; Zampano (76’ Candela), Altare, Idzes, Šverko; Ellertsson (67’ Anderson), Tessmann (67’ Bjarkason), Busio; Pierini (62’ Johnsen), Pohjanpalo, Cheryshev (78’ Gytkiaer). A disposizione: Bertinato, Grandi, Dembélé, Modolo, Ullman, Lella. Allenatore: Vanoli.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

ASSISTENTI: Zingarelli di Siena; Ricci di Firenze.

AMMONITI: Fares, Paghera, Bisoli - Tessman, Zampano, Vanoli.

NOTE: Angoli 3-8. Recupero 2’-4’.