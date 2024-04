Brescia-Pisa 3-1: le Rondinelle volano al Rigamonti. Gol e highlights

Successo fondamentale per il Brescia che davanti al pubblico amico del “Rigamonti” vince con merito contro il Pisa con il risultato di 3-1. Undicesima vittoria in campionato per la formazione di mister Maran che porta a cinque punti il vantaggio sul nono posto, attualmente occupato proprio dal Pisa e sorpassa momentaneamente al settimo posto la Sampdoria impegnata con il Palermo

Domenica prossima il Brescia tornerà in campo ospite del Venezia.