Altro che primavera: nel Bresciano ha nevicato a quote basse

A fine marzo era ancora tutto imbiancato, passato un mese (o quasi) la situazione è la stessa: siamo in località Pontogna, a 1.259 metri di altitudine, in Valtrompia e in territorio di Tavernole sul Mella, a pochi passi dal Monte Guglielmo. Le immagini e il video arrivano dal rifugio Cai Valtrompia, pubblicati nel pomeriggio di domenica: circostanza comune a tanti luoghi di montagna nel Bresciano e non solo, anche a quote basse.

È l’annunciato colpo di coda dell’inverno, con temperature in picchiata e maltempo diffuso in tutta la provincia. Così scrivono gli esperti di Meteopassione.com: “Torna la neve in montagna, a quote piuttosto basse, tra lunedì e martedì. Non si esclude che localmente ci possano essere accumuli significativi anche sotto i mille metri. A tal riguardo, prestare attenzione soprattutto per chi deve muoversi in altura e ha già deciso di cambiare gli pneumatici per passare a quelli estivi”.

Le previsioni meteo

Le previsioni più generali saranno più invernali che primaverili: “Il costante afflusso di correnti fredde da est – continuano da Meteopassione.com – accompagnate dall’aria fredda e dai minimi di pressione che andranno a disporsi a ovest della penisola, provocheranno un peggioramento del tempo accompagnato da un calo delle temperature soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì”. Difficile superare e forse perfino raggiungere i 10 gradi: la notte e la mattina presto ci si potrebbe pericolosamente avvicinare allo zero, anche in pianura.

La situazione dovrebbe poi stabilizzarsi in avvicinamento al 25 aprile. “La giornata del 25 – concludono i meteorologi – appare col tempo in ripresa e un aumento termico a portarci fuori dalla parentesi invernale. Per i giorni a seguire il tempo appare incerto dal punto di vista della stabilità atmosferica, ma probabilmente sarà più caldo rispetto a questi giorni”.