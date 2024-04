Più che aprile, sembra una giornata di pieno inverno. Oggi, lunedì 22 aprile, pioggia e vento non danno tregua in pianura, mentre sulle montagne bresciane nevica a quote relativamente basse. Il video mostra la situazione sulle strade del Maniva ed è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Maniva Ski.



Su tutta la provincia, si segnalano temperature in picchiata e maltempo diffuso. Così scrivono gli esperti di Meteopassione.com: “Torna la neve in montagna, a quote piuttosto basse, tra lunedì e martedì. Non si esclude che localmente ci possano essere accumuli significativi anche sotto i mille metri. A tal riguardo, prestare attenzione soprattutto per chi deve muoversi in altura e ha già deciso di cambiare gli pneumatici per passare a quelli estivi”.