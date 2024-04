Carri e musica techno: un migliaio di giovani invade le strade del paese

Un festa itinerante, tanta musica e una sfilata per le vie di Desenzano per rivendicare i loro diritti. Circa un migliaio, secondo gli organizzatori, i giovani che nel pomeriggio di sabato 20 aprile hanno partecipato alla "Garda Street parade" andata in scena a Desenzano. L’evento musicale itinerante - promosso da collettivo gardesano autonomo, smash repression e collettivo onda studentesca - ha portato centinaia di giovani da tutta la provincia nella cittadina gardesana: il colorato e vivace serpentone è partito, verso le 16, dalla stazione ferroviaria, per poi proseguire verso il lago attraversando in via Cavour, via Marconi, via Dal Molin, via Allende, via Michelangelo e via Dugazze fino all'arrivo alla Spiaggia d’Oro. Il corteo si è mosso a suon di musica techno, goa, psytrance e reggae dub.

"Almeno un migliaio di giovani e giovanissimi sono arrivati da tutta la provincia per rivendicare un trasporto pubblico decente, una prospettiva di vita con affitti sostenibili e spazi di aggregazione inclusivi. Sul Garda si spendono milioni di euro per fare e disfare costose passeggiate e grandi eventi insostenibili per il territorio, mentre mancano servizi essenziali. Per questi motivi ci siamo ripresi le strade della città”, ha dichiarato il collettivo gardesano autonomo.

E la cittadinanza si è spaccata in due, almeno sui social: da una parte chi ha apprezzato la musica e la ventata - inaspettata - di allegria, dall’altra chi è rimasto imbottigliato nelle code che si sono formate lungo le vie della cittadina per consentire il passaggio del corteo.