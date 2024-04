Frode fiscale da milioni di euro: arrestati tre bresciani

I contributi previdenziali e le ritenute Irpef di decine di dipendenti venivano pagati attraverso la compensazione con i crediti Iva che erano stati creati ad arte attraverso un vorticoso giro di fatture false. È solo uno dei risvolti dell'indagine coordinata dai pm della procura di Brescia Benedetta Callea e Carlotta Bernardini e condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona, in collaborazione con i comandi provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como.

L'inchiesta ha portato all'arresto di 12 persone: 4 sono finite in carcere, tra cui tre bresciani e 3 ai domiciliari. Le restanti 5 sono state colpite da misure interdittive. Ben 24 invece le società coinvolte nel giro di fatture false per oltre 60 milioni di euro.

L’indagine, scaturita da alcune verifiche fiscali eseguite a carico di società della provincia cremonese e sviluppata attraverso mirati approfondimenti, consentiva di individuare l’organizzazione criminale operante tra le province di Cremona, Brescia, Bergamo e Verona; un sodalizio che dal 2018 in avanti si era strutturato per la perpetrazione dei gravissimi illeciti economico-finanziari.

Al vertice un imprenditore di Rudiano

Al vertice del complesso sistema di frode ci sarebbe un imprenditore edile di Rudiano, che operava attraverso un ufficio “occulto” di Urago d’Oglio. Per il gip si è di fronte a una vera e propria associazione a delinquere: avrebbe gestito una fitta rete di società intestate a prestanome compiacenti, aventi sedi presso indirizzi inesistenti ed inserite in un complesso sistema di frode che vedeva imprese dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Altre aziende erano realmente operanti e avevano alle dipendenze centinaia di operai edili (i cui contributi erano versati in modo fraudolento) mentre altre società erano appositamente costituite per riciclare i proventi illeciti accumulati.

Fatture false per 60 milioni di euro

Ciascun appartenente al gruppo criminale avrebbe avuto compiti specifici e distinti dagli altri, ma tutti are fossero agli ordini dell’imprenditore di Rudiano: per gli inquirenti capo dell’associazione a delinquere e reale titolare di tutte le imprese. Una donna di Campagnola Cremasca (CR) avrebbe lavorato presso un ufficio occulto in Antegnate (BG), addetta alla gestione dei conti correnti intestati alle 21 imprese coinvolte mediante utilizzo delle credenziali informatiche dei numerosi “prestanome”, eseguendo poi, sulla base degli ordini ricevuti, le operazioni di riciclaggio consistenti nel trasferimento alla società immobiliare cremonese del gruppo di 1,6 milioni di euro, di 200.000 euro ad altra società del gruppo creata appositamente per l’acquisto ed il noleggio di autoveicoli di lusso, di 70.000 euro per la costituzione e l’avvio di un’attività commerciale nel centro di Verona, nonché di 204.000 euro per l’acquisto da un negozio della provincia di Brescia di orologi Rolex in favore del capo dell’organizzazione.

Anche un’imbarcazione di pregio, un motoscafo Riva di 15 metri del valore di circa 100.000 euro, sarebbe stato fittiziamente intestato ad una delle società edili coinvolte nella frode fiscale ma utilizzato in via esclusiva dal capo dell’organizzazione criminale.

I proventi illeciti, così riciclati e reimpiegati, avrebbero avuto origine dal versamento dei contributi Inps ed Inail e delle ritenute Irpef degli operai edili attraverso modelli F24 con l’indebita compensazione, per 5,5 milioni di euro, dei crediti Iva fittizi, creati con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per 30 milioni di euro.

Sarebbero state, inoltre, intestate fittiziamente le quote di due società “cassaforte” ad una holding alla stessa riconducibile; la figlia si sarebbe occupata direttamente dell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, mentre gli altri due componenti dell’associazione si sarebbero occupati del coordinamento dei “prestanome” oltre ad assumere direttamente l’amministrazione di diverse imprese.

Guai anche per un imprenditore di Adro

Nel corso dell’indagine emergeva anche un imprenditore di Adro, quale amministratore di fatto di due società edili intestate a “prestanome”, che si avvalevano delle fatture per operazioni inesistenti emesse dall’organizzazione criminale per 26 milioni di euro, al fine di evadere l'Iva per 3,5 milioni di euro e creare crediti fittizi idonei ad effettuare indebite compensazioni nel versamento dei contributi degli operai per 1,5 milioni di euro. In questo caso i proventi illeciti accumulati sarebbero stati riciclati attraverso il trasferimento di 3 milioni di euro ad una società austriaca e ad un’altra della provincia di Padova gestite da due italiani originari delle provincie di Padova e Treviso ma residenti in Austria.

Sequestrati 15 milioni di euro

In tutto sono stati sequestrati 15 milioni di euro. Tra i beni sequestrato ci sono auto di lusso, il motoscafo Roba da 15 metri del valore di 100 mila euro, orologi Rolex per 204 mila euro.

Si sta procedendo - anche con l’ausilio di unità cinofile “cash dog” - a perquisizioni di uffici ed abitazioni nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Padova, Bolzano, Treviso, Verona ed alla contestuale sequqetso di 23 beni immobili, 21 autoveicoli, 1 imbarcazione, 30 rapporti finanziari nonché del denaro contante e degli orologi di lusso nella disponibilità dei destinatari del provvedimento cautelare.