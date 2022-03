Cosa fare a Brescia dal 18 al 20 marzo: i migliori eventi del weekend

Il weekend del 18-20 marzo segna il ritorno delle fiere di paese, dopo i tanti eventi saltati a causa della pandemia. Da non perdere la 120esima Fiera di San Giuseppe di Pozzolengo: lungo le vie del centro storico bancarelle di hobbysti, dispensa morenica con prodotti tipici e luna park per i più piccoli.



Paesi in festa anche con i tanti mercatini del vintage e dell'artigianato, tra cui il tradizionale appuntamento – con la bellissima location sul lungolago – di "Un tuffo nel passato" a Paratico. In città, invece, si segnala al parco Gallo "Cascina in Festa", il mercatino solidale organizzato dall'associazione Noi per Brescia.

Sempre in città, questa settimana prende il via l'attesa manifestazione del "Brescia Photo Festival". Al Museo di Santa Giulia e non solo, sono in programma grandi mostre ed eventi intorno alle molteplici declinazioni del "ritratto" nella storia della fotografia italiana e internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, l'omaggio a Edward Weston, uno dei maestri del Novecento, con un'esposizione originale e inedita.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!