Brescia: visita guidata al Castello

Un’occasione per scoprire il fascino inconsueto del “Falcone d'Italia”. Il Castello di Brescia domina il colle Cidneo, rivolto verso il centro storico della città. La fortezza è frutto di numerosi interventi, aggiunte e riedificazioni, di epoche e dominazioni diverse.

La cinta bastionata si innalza imponente sull’ampio fossato con i baluardi di S. Marco, S. Pietro e S. Faustino. L’ingresso avviene dalla grande porta monumentale, realizzata dall’architetto Giulio Savorgnan in pieno Rinascimento. Queste trasformazioni succedutesi nei secoli, ancor oggi in parte visibili, rendono il complesso una sorta di libro di pietra nel quale scorgere l’intera storia di Brescia. Noi andremo a scoprire i suoi segreti e la sua storia accompagnati dalla nostra guida turistica abilitata ed esperta del territorio.



Tappe dela visita: Torre Mirabella, il torrione dei francesi e la torre coltrina, l’ingresso monumentale con ponte levatoio, mastio visconteo, le mura merlate viscontee, piccolo e grande miglio, i bastioni e le mura della Serenissima, la strada del soccorso. Prenotazione obbligatoria al sito: www.lombardiasegreta.com/eventi/