Feralpisalò-Sampdoria | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il ritorno alla vittoria nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, la Feralpisalò si prepara ad affrontare la Sampdoria di Andrea Pirlo in un altro delicato scontro per la salvezza. Domenica 3 marzo alle 16:15, infatti, i Leoni del Garda ospiteranno i blucerchiati allo stadio “Garilli” di Piacenza.

Pre partita e precedenti

La formazione ligure si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta di misura contro la Cremonese. In classifica i liguri occupano il quindicesimo posto a quota 31 punti, a più 7 sulla Feralpisalò.

L’unico precedente in serie cadetta tra le due squadre sorride ai gardesani che hanno vinto l’unico la gara d’andata disputata lo scorso 23 dicembre terminata con il punteggio di 3-2.

Dove vederla

Feralpisalò-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Al termine dell'allenamento di rifinitura

Le probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): (3-5-2):Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Askildsen, Yepes, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca. Allenatore: Pirlo.