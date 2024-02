La Feralpisalò torna alla vittoria: Spezia battuto 2-0

Con un gol per tempo, la Feralpisalò torna al successo vincendo il delicato scontro diretto contro lo Spezia. Felici e La Mantia regalano i tre punti ai Leoni del Garda che accorciano in classifica sulla zona play out e sulla formazione ligure, ora distante soli 2 punti.

Il tabellino

SPEZIA - FERALPISALÒ 0-2

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou, Vignali (58’ Di Serio); Cassata, Salvatore Esposito (80’ Francesco Pio Esposito), Jagiello (72’ Bandinelli); Verde (72’ Cipot); Moro, Falcinelli (58’ Nagy). A disposizione: Crespi, Jureskin, Tanco, Cipot, Pietra, Mühl, Bandinelli, Candelari, Bertola. Allenatore: D’Angelo.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli (46’ Pilati), Balestrero; Felici (81’ Letizia), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (71’ Zennaro), Tonetto; La Mantia (88’ Krastev), Manzari (81’ Pietrelli). A disposizione: Liverani, Volpe, Giudici, Krastev, Hergheligiu, Verzeletti, Attys. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Baroni di Firenze.

ASSISTENTI: Rocca di Catanzaro; Longo di Paola.

RETI: 38’ Felici, 76’ La Mantia.

AMMONITI: Cassata, Verde, Nikolaou - Pizzignacco.

NOTE: Spettatori: 6.882 (11 ospiti). Calci d'angolo 5-3. Recupero:3'-5'.