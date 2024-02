Feralpisalò, duro sfogo del DS Ferretti: “Anche oggi un errore, chiediamo rispetto”

La Feralpisalò non ci sta e al termine della partita persa di misura 1-0 contro l’Ascoli ha fatto sentire la propria voce per quello è che stato ritenuto l’ennesimo torto arbitrale. A far infuriare la dirigenza verdeblù è stata la decisione di annullare il gol del pareggio in pieno di recupero di Manzari per il fallo commesso da Balestrero a Giovane. Un episodio a sfavore che, a detta del direttore sportivo Ferretti, penalizza ancora una volta un club poco blasonato, ma che non per questo merita meno rispetto.

Il commento del direttore sportivo Andrea Ferretti rilasciato nel post partita

“Chiediamo rispetto. Purtroppo, anche oggi c’è stato un errore nei nostri confronti da parte della classe arbitrale e non è il primo episodio in cui siamo penalizzati. È dall’inizio dell’anno che subiamo dei torti arbitrali. Chiediamo rispetto, è vero che siamo una società piccola, giovane e con poco blasone rispetto a tante altre, ma non per questo dobbiamo essere penalizzati in maniera più forte rispetto ad altre. Anche oggi la squadra ha fatto una grande prestazione, una squadra viva che ci sta credendo fino alla fine. Aveva riacciuffato la partita che ci vedeva sito, ma purtroppo anche oggi, a nostro avviso c’è stato un errore della terna arbitrale.

Per fortuna fra tre giorni si riparte e si rigioca. Abbiamo uno scontro diretto importante, abbiamo dodici finali da affrontare, la prima proprio mercoledì, quindi la rabbia che abbiamo ora addosso dobbiamo trasformala in energia positiva per fare una grande partita e tornare a fare punti. La squadra è viva e ci crede, sapevamo che sarebbe stato un campionato di grande sofferenza. Dobbiamo crederci fino all’ultimo, la Serie B ci insegna che nulla è mai perso quindi dobbiamo crederci e tornare a fare punti già da mercoledì”