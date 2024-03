Serie C | Lumezzane-Arzignano 2-2: gol e highlights

Riesce a metà il riscatto del Lumezzane dopo la sconfitta esterna contro la Giana Erminio. Allo stadio “Tullio Saleri” i rossoblù di mister Franzini hanno infatti pareggiato 2-2 contro l’Arzignano salendo così a quota 42 punti in solitaria al sesto posto. Tutto è successo nella ripresa dopo che il primo tempo s’era concluso a reti inviolate.

Il Lumezzane tornerà in campo già martedì 5 marzo alle 18:30 per affrontare in trasferta l’Atalanta Under 23 nel turno infrasettimanale valido per la 30ª giornata del campionato.