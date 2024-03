Serie B | Brescia-Palermo 4-2: gol e highlights

Bellissima partita del Brescia che supera il Palermo con il risultato di 4-2 e raccoglie gli applausi del pubblico amico del “Rigamonti”. Avanti dopo quaranta secondi con Borrelli, il Brescia subisce la rimonta e il sorpasso de Palermo nel giro di dieci minuti. La reazione delle Rondinelle è però travolgente e trascinate da un Borrelli in grande spolvero ribaltano ancora la partita chiudendola già nel primo tempo.

Tre punti importanti per il Brescia che salgono così al settimo posto a quota 38 punti sorpassando sorpassando Modena e Cittadella in campo domenica. Bisoli e compagni torneranno in campo venerdì 8 marzo alle 20:30, ospiti della capolista Parma nell’anticipo della 29ª giornata.