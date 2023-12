Festa grande Feralpisalò: Sampdoria battuta al Ferraris

Impresa storica della Feralpisalò. Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, i Leoni del Garda hanno superato i blucerchiati con il punteggio di 3-2 (gol e highlights) al termine di una partita mozzafiato. Seconda vittoria consecutiva per i gardesani che bissano il successo casalingo dello scorso turno sulla Cremonese.

La partita

In avvio di gara la Sampdoria sembra iniziare meglio grazie anche alla spinta del proprio pubblico, ma la Feralpisalò è in grande giornata e dopo 13 minuti apre le marcature: cross da sinistra di Martella, deviazione di Compagnon e palla che arriva a Bergonzi che tira in porta trovando però l’opposizione di Murru. La sfera torna sui piedi di Compagnon che al secondo tentativo non sbaglia segnando il suo primo centro in Serie B.

I liguri accusano il colpo, mentre la squadra di mister Zaffaroni continua ad attaccare e al 22’ raddoppiano: stavolta è Bergonzi ad andare al cross da destra, la palla è precisa per Butic che prende il tempo a Depaoli e di testa batte un incolpevole Stankovic.

L’uno-due micidiale della Feralpisalò scuote però i blucerchiati che reagiscono e dopo cinque minuti, seppur con un po’ di fortuna, riaprono la partita: Esposito va alla conclusione con il destro, la palla finisce addosso a Ceppitelli che devia beffando Pizzignacco.

Alla mezz’ora Kasami colpisce Kourfalidis con una gomitata. In prima battuta l’arbitro non vede, ma dopo il richiamo del Var decide di espellere il giocatore svizzero che lascia la Samp in inferiorità numerica. L’incontro è aperto e a pochi secondo dalla fine del primo tempo Di Molfetta ci prova in acrobazia andando vicinissimo al terzo gol, ma Stankovic alza in corner.

Dopo l’intervallo i blucerchiati entrano meglio in campo e dopo 9 minuti ristabiliscono la parità: errore difensivo di Balestrero che sbaglia un rinvio, Pizzignacco tenta di salvare in uscita bassa, ma la sfera finisce a Murru che da pochi passi deposita in rete.

La partita è molto vivace, ma al minuto 81 sono ancora i ragazzi di mister Zaffaroni a trovare la via del gol: La Mantia muove palla e apre a destra per Parigini che la rimette al centro. Stankovic esce e respinge, ma in direzione di Zennaro che si coordina e calcia al volo. La conclusione del numero 20 verdeblù è toccata da Girelli che rende vano l’intervento del proprio partire.

Feralpisalò nuovamente in vantaggio, ma le emozioni non finiscono perchè la Samp ci crede fino alla fine: al 90’ Esposito trova il pareggio con un destro potente che prima di entrare superare la linea di porta sbatte sulla traversa, ma il gol è annullato per fallo di Gonzalez su Martella. I Leoni del Garda soffrono e si aggrappano a Pizzignacco che tre minuti più tardi chiude per l’ultima volta lo specchio a Depaoli mettendo in salvo il risultato.

Grande vittoria di carattere della Feralpisalò che centra la seconda vittoria consecutiva e si porta a quota 13 punti, a meno 3 dalla penultima Spezia. La rincorsa verso la salvezza dei gardesani riprenderà martedì 26 dicembre quando al “Garilli” di Piacenza arriverà il Venezia.

Il tabellino

SAMPDORIA - FERALPISALÒ 2-3

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes (80’ Ricci), Giordano (73’ Girelli); Esposito, Verre (46’ Benedetti); De Luca (88’ Ntanda). A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Conti, Malagrida, Buyla, Stojanovic, Delle Monache. Allenatore: Pirlo.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (73’ Parigini), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (73’ Zennaro), Felici (57’ Letizia); Compagnon (89’ Pietrelli), Buti? (56’ La Mantia). A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Bacchetti, Camporese, Pilati, Verzeletti, Hergheligiu, Sau. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

RETI: 27' Esposito, 54’ Murru - 13' Bergonzi, 22' Buti?, 81’ Zennaro

AMMONITI: Verre - Ceppitelli, Buti?, Balestrero, La Mantia, Kourfalidis

ESPULSO: Kasami.

NOTE: Spettatori 22.355 (abbonati 18.229, paganti 4.126). Calci d’angolo: 3 - 5. Recupero: 4' - 5'.