La Feralpisalò torna al successo. Cremonese sconfitta di misura

Con grande cuore e tenacia, la Feralpisalò torna alla vittoria, la seconda stagionale e la prima casalinga, superando di misura la Cremonese. Per il tecnico Zaffaroni è la prima vittoria dal suo arrivo in verdeblù. Ai Leoni del Garda è sufficiente il gol segnato da Kourfalidis nel primo tempo poco prima della mezz’ora.

I gardesani ritrovano così il sorriso salendo a quota 10 punti in classifica accorciando a meno 3 dall’Ascoli penultima.

La partita

Nella prima frazione di gioco le due squadre sono molte attente a non scoprirsi. La partita si gioca in equilibrio, ma poco prima della mezz’ora i gardesani trovano la via del gol: Felici si mette in proprio, salta un paio di avversari e crossa al centro. La difesa grigiorossa allontana la sfera sulla quale si avventa però Kourfalidis che con una violenta conclusione rasoterra supera Jungdal.

Il gol è un toccasana per la Feralpisalò che insiste in cerca del raddoppio provando a sfruttare il momento favorevole. La Cremonese, invece, fatica a reagire e subisce la pressione verdeblù.

Nella ripresa la formazione ospite gioca con piglio decisamente più offensivo gestendo per la maggior parte del tempo il possesso del pallone. La squadra di mister Stroppa crea più occasioni da gol, ma un Pizzignacco insuperabile e una difesa arcigna mantengono il risultato fermo sull’1-0 fino al triplice fischio.

Seconda vittoria per la Feralpisalò, la prima in casa e anche la prima per mister Zaffaroni. Tre punti importanti per la classifica e per il morale in vista dei prossimi difficili impegni, a cominciare da sabato 23 dicembre quando i Leoni del Garda saranno di scena al Marassi contro la Sampdoria.

Il tabellino

FERALPISALÒ - CREMONESE 1-0

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis (63’ Zennaro), Fiordilino, Di Molfetta (82’ Pietrelli), Felici; Compagnon (69’ Hergheligiu), Butic (82’ La Mantia). A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Bacchetti, Sau, Verzelletti, Parigini. Allenatore: Zaffaroni.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Tuia (75’ Afena-Gyan), Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo (75’ Buonaiuto), Castagnetti, Majer (46’ Coda), Zanimacchia (44′ Quagliata); Vazquez, Okereke (63’ Ciofani). A disposizione: Saro, Pickel, Valzania, Ghiglione, Rocchetti, Abrego, Bertolacci. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

ASSISTENTI: Palermo di Bari e Cortese di Palermo.

RETI: 28′ Kourfalidis.

AMMONITI: Okereke, Sernicola, Lochoshvili, Quagliata.

NOTE: spettatori: 2.091 (989 ospiti). Calci d’angolo: 1-6. Recupero: 2′ - 5′.