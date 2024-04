"Son di Brescia. Vin brulé e castagne a nastro": Patrick spopola su Canale 5

“Alziamo il bicchier, facciamo cin cin: tutto il mondo fa cin cin, sollevando il bicchiere di vin, evviva gli alpin!”: è la canzone (alpina) che spopola sul web a seguito dell'apparizione del bresciano Patrick ad Avanti un altro!, lo storico game show preserale di Canale 5 definito “il più folle della tv” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Il bresciano che spopola su Canale 5

Patrick ha partecipato come concorrente alla puntata di domenica: in palio il passaggio del turno (da 150mila euro) ma subito eliminato dopo aver sbagliato la risposta sua Maria Teresa De Filippis, prima donna pilota di Formula 1. “Ciao sono Patrick e vengo da Brescia, direi che si sente – così si è presentato a Bonolis e Laurenti –: faccio parte del gruppo Alpini di Capriano del Colle, quest'anno festeggiamo i 50 anni dalla fondazione. Sono della Bassa Bresciana, faccio l'autista: guido i camion della nettezza urbana. Vengo da tre giorni di castagnata, castagne e vin brulé a nastro: saluto mia moglie, che amo tanto”.

“Quindici giorni fa sono stato a Lecco per l'adunata sezionale – ha continuato – e l'anno prossimo saremo a Udine. È vero che si va tutti insieme per festeggiare e fare festa, ma non va dimenticato che come alpini facciamo anche del bene”. Per la cronaca, Patrick per la sua domanda ha scelto la categoria “Donne e motori”, ben rappresentata dalla sexy Elisa Mazzucchelli, bresciana pure lei (è originaria della Valcamonica). Eliminato dopo l'errore, il suo show non è finito: Patrick è stato chiamato a fare da co-conduttore in vista della successiva concorrente. Niente premio, ma poco importa: qualche minuto di celebrità e una bella storia da raccontare.