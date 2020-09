Cosa fare a Brescia dal 4 al 6 settembre: i migliori eventi del weekend

Questo inizio di settembre sembra non volerne sapere dell'arrivo d'autunno. A Brescia e in provincia, complici le giornate di bel tempo, saranno numerose le occasioni per divertirsi con familiari e amici: sagre, fiere, mercatini e la grande musica dal vivo che torna in città, con i concerti in piazza Duomo di Daniele Silvestri e Francesco Gabbani. Da non perdere, inoltre, l'atteso Festival dei Sapori tra le mura del castello.

Come ogni settimana, Bresciatoday ha scelto i migliori eventi del weekend apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

Gli eventi

- Montichiari: Fiera dell’elettronica

Mostra mercato per appassionati di elettronica

- Mompiano: "E...state con Noi!"

Festa con stand gastronomico

- Brescia: Festival dei Sapori in castello

Incontri e stand sulla cultura del cibo locale

- Breno: Mercatino dell'usato

Appuntamento a tinte vintage in piazza Ronchi

- Soncino: "Quattro passi nel borgo"

Visite al meraviglioso borgo medioevale

- Brescia: Intervallo d’estate

Festa della cultura tra incontri e concerti

- Brescia: Daniele Silvestri in Piazza Duomo

La grande musica torna in centro città

- Brescia: Francesco Gabbani in Piazza Duomo

Concerto e dialogo con la voce della coscienza

- Ghedi: Street Food Festival

Le delizie dei migliori Food Truck italiani

- Padernello: visite guidate al castello

Appuntamento con la cultura nel maniero medievale

- Boario Fiere: Leonardo Da Vinci in 3D

Mostra all'area fiera

- Valcamonica: Oltreconfine Festival

Spettacoli e incontri culturali

- Cedegolo: Estate al Musil

Arte, concerti e food truck

- Desenzano: Sere d'estate in villa (con degustazioni)

Appuntamento col gusto a Villa Virginia

- Brescia: Street Food in Castello

Tante delizie nel piazzale della locomotiva

- Brescia: Summer Camp 2020

Campo estivo per bambini, anche in castello

- Toscolano: A spasso per l'Ecomuseo

Visite guidate alla scoperta del territorio

- Brescia: Cinema in Castello

Notti di grande cinema nella fossa viscontea