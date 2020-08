Desenzano: Sere d'estate in villa (con degustazioni)

Deliziare il palato e, nel contempo, conoscere meglio prodotti d'eccezione come il Grana Padano Dop, lo Zafferano di Desenzano e l'Amarone della Valpolicella grazie alla presenza dei loro produttori: è quanto promettono le tre serate a tema organizzate nel giardino con vista lago di Villa Virginia a Desenzano del Garda (BS) tra agosto e settembre 2020 e proposte da Domìni Veneti Wine Shop di Sirmione di Cantina Valpolicella Negrar, la cantina che negli anni 30' del secolo scorso ha coniato il nome Amarone.

La prima serata è in programma venerdì 7 agosto alle ore 20.30 e sarà dedicata al Grana Padano Dop, la cui nascita risale all'anno Mille per opera dei monaci cistercensi nell'Abbazia di Chiaravalle a Milano. Da allora, il metodo produttivo di questo prelibato formaggio si è tramandato nei secoli, fedele a un processo che assicura caratteristiche organolettiche uniche che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

La seconda serata è prevista venerdì 28 agosto alle ore 20.30 e avrà come protagonista lo Zafferano di Desenzano, definito per la sua preziosità di produzione "oro rosso". A raccontarne le peculiarità sarà la produttrice Raffaella Visconti dell’azienda biologica “Officina delle Erbe del Garda”, che lo coltiva all'interno del parco agricolo nel Plis Corridoio delle Colline Moreniche del Garda.

La terza ed ultima serata, in programma venerdì 4 settembre alle ore 20.30, ha come protagonista l'Amarone della Valpolicella, ottenuto da uve di vitigni autoctoni della Valpolicella Classica appassite in fruttaio, affinate in legno e poi in bottiglia. A raccontarne la degustazione sarà lo staff di Cantina Valpolicella Negrar, che in questa serata come nelle precedenti presenterà i vini Domìni Veneti, linea top pluripremiata e dalla storia trentennale, creata per sfatare lo stereotipo che vede le cantine cooperative sinonimo di vini privi di personalità.

Partecipazione. Le tre serate si svolgeranno nel rispetto delle norme in materia di sicurezza anti Covid-19 con ingresso contingentato (max 50 persone) e su prenotazione (Hotel Piccola Vela, 030-9914666). Contributo di partecipazione 35 euro a persona, ulteriori informazioni wineshopsirmione@cantinanegrar.it.