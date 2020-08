Brescia: Intervallo d’estate

Dal 7 luglio al 15 settembre saranno ben tredici gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione del Teatro Grande: concerti d’opera, di jazz, di musica classica e rapporto tra filosofia e musica saranno i temi trattati nell’affascinante location del MO.CA - Palazzo Martinengo Colleoni.

Il Teatro Grande si appresta a vivere un’estate da protagonista con Intervallo d’estate, progetto artistico di tredici appuntamenti, che si terrà al di fuori dello spazio solito del Teatro, ma troverà ospitalità più precisamente nel cortile di MO.CA. Il programma prevede non solo concerti d’opera, jazz e musica classica, che vedranno impegnato il complesso musicale del Teatro Grande, ma anche due conferenze-concerto sul rapporto tra filosofia e musica con Augusto Mazzoni in qualità di relatore.

L'Opera aprirà e chiuderà la rassegna nella forma di due originali riduzioni de La Traviata e de Il Barbiere di Siviglia, con l'Orchestra Bazzini Consort e la direzione del Maestro Aram Khacheh. I due capolavori di Donizetti, Don Pasquale e Rita, verrano invece proposti in una sintesi semiscenica con l'accompagnamento al pianoforte del Maestro Alessandro Trebeschi: novità della proposta è la versione speciale realizzata appositamemente per i bambini, che avranno una rappresntazione dedicata alle ore 17.00.

Il programma di Classica offrirà tre concerti con musiche dei compositori Debussy, Camille Saint-Saën, Mahler, De Falla, Turina, Mozart, Schumann e Bruch, che avranno luogo il 21 luglio, il 4 agosto e l'1 settembre.

Nell'originale appuntamento per gli Incontri tra filosofia e musica gli spettatori potranno assistere a conferenze-concerto dedicate alle figure dei fratelli Wittgenstein e ad altri pensatori musicisti.

Chiuderà la proposta il Jazz con importanti musicisti locali, quali Maniscalco, Stefana, Baiguera e Papetti, che presenteranno in due diverse occasioni i lavori Surfaces e Préludes.

Questo il calendario completo tra martedì 7 luglio e martedì 15 settembre:

7 luglio ore 21.00: selezione dell’opera La Traviata di Giuseppe Verdi;

14 luglio ore 21.00: In casa Wittgenstein per la sezione incontri tra filosofia e musica;

20 luglio ore 21.00: Surfaces, un concerto che combina folk, jazz e sperimentazione;

21 luglio ore 21.00: Ensemble del Teatro Grande;

28 luglio ore 17.00 (recita per l’infanzia) ed ore 21.00: Don Pasquale di Gaetano Donizetti;

4 agosto ore 21.00: Ensemble del Teatro Grande;

25 agosto ore 21.00: Pensatori al pianoforte per la sezione incontri tra filosofia e musica;

31 agosto ore 21.00: Préludes, una raccolta di brani del chitarrista Francesco Baiguera;

1 settembre ore 21.00: Ensemble del Teatro Grande;

8 settembre ore 17.00 (recita per l’infanzia) ed ore 21.00: Rita di Gaetano Donizetti;

15 settembre ore 21.00: selezione dell’opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

I biglietti per assistere a questi eventi estivi del Teatro Grande si possono acquistare sia online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.it sia presso i punti vendita di Vivaticket al prezzo unico di 10,00 € mentre, per gli spettacoli destinati ai più piccoli del 28 luglio e dell’8 settembre, è previsto un biglietto ridotto agli under 11 a soli 5.00 €.

La Biglietteria del Teatro Grande non sarà aperta per la vendita ma, a partire dal 7 luglio, attiverà uno sportello di assistenza telefonica il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 030 2979347.

In caso di pioggia gli incontri saranno annullati e si provvederà al rimborso dei biglietti.

INTERVALLO D'ESTATE

Mo.Ca - Moretto-Cavour

Via Moretto 78

Info: www.teatrogrande.it - info@teatrogrande.it