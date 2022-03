Cosa fare a Brescia dal 11 al 13 marzo: i migliori eventi del weekend

Come sempre torna la fatidica domanda: cosa fare questo fine settimana? Non sarà facile scegliere, visti i numerosi appuntamenti in programma da venerdì 11 a domenica 13 marzo.

Iniziamo dal Vittoriale di Gardone Riviera, dove – con l'evento "Forme uniche di continuità nel tempo" – prende il via la stagione 2022, festeggiando il primo anno del suo secondo centenario. Per l’occasione l’ingresso al parco sarà gratuito.

Poi, come sempre, i numerosi mercatini vintage, dell'handmade e dell'artigianato. Da segnalare, in città, "Cose mai viste", con tanti artigiani pronti ad esporre le loro creazioni allo spazio Carme di via Battaglie a Brescia.

Per chi fosse in cerca di un po' d'adrenalina, in Valcamonica è invece in arrivo la corsa di rally "Drift Mountain", con i bolidi pronti a dare spettacolo tra le vie di Rogno.

A Brescia, invece, continua la bellissima mostra "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini". A Palazzo Martinengo, le opere di Tiziano, Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Corcos, Zandomeneghi e Boldini: oltre 90 dipinti di autentici maestri, per documentare l’importante ruolo che la donna ricoprì in quattro secoli di storia artistica italiana.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!