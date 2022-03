Pisogne: Ciaspalot

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 17.00 del 10/03/2022 o al raggiungimento di 500 iscritti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate in una delle seguenti modalità:

Telematicamente scaricando questo file excel (clicca qui) da inviare completo dei dati richiesti all’indirizzo mail info@ciaspalot.com munito di Bonifico Bancario intestato a: Asd Lake Run Events presso BCC Brescia agenzia di Artogne IT24A0869254030048000480683;

Presso questi point: Alpi Sport – Pisogne (BS); Bertoni Sportwear – Costa Volpino (BG);



Le Quote NON rimborsabili per nessun motivo:

14 € Adulti;

Adulti; 6 € Ragazzi/e 12/14 anni se accompagnati;

Servizio aggiuntivo se non in possesso di ciaspole:

6 € Noleggio (al ritiro sarà richiesto un documento che sarà restituito alla riconsegna delle ciaspole, in caso di smarrimento, il partecipante dovrà risarcire l’organizzazione 90 €.

Tutti i Partecipanti dovranno presentarsi muniti di Green Pass, senza non potranno prendere parte alla manifestazione anche se regolarmente iscritti.