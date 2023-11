Investito da un'auto a pochi metri da casa, Angelo è morto in ospedale

In poco più di tre giorni Desenzano piange la sua terza vittima sulle strade. Angelo Buonsante, 64 anni, non è sopravvissuto alle ferite riportate nell'incidente dell'8 novembre scorso, quando in Via Marconi venne investito da un'auto – una Peugeot guidata da un uomo di 78 anni – e per le conseguenze di quell'impatto ricoverato in condizioni disperate in ospedale.

È morto al Civile di Brescia dopo due settimane passate nel reparto di Rianimazione. Si aggiunge al triste elenco che in questi giorni ha già visto mancare la giovanissima Guia Moretti, morta a 17 anni in un incidente stradale in Spagna, e Gianfranco Rubini, stroncato da un infarto mentre stava imboccando l'autostrada A4 alla guida del furgone dell'azienda per cui lavorava.

Chi era Angelo Buonsante

La salma di Buonsante riposa all'obitorio del Civile, in attesa del nulla osta per la sepoltura – che arriverà a breve. Classe 1959, era originario di Conversano (Lecce) ma da qualche anno viveva a Desenzano del Garda insieme alla moglie Giusy: oltre all'amata Giusy, lascia nel dolore anche due giovani figli. Diplomato al liceo e laureato in Lingue straniere, negli anni '70 ha collaborato con Radionorba ed è stato autore e conduttore di programmi radiofonici: è stato giornalista pubblicista ma ha svolto anche lavori di traduzione per agenzie e centri linguistici.

Fervente cattolico, da giovane è stato attivo per Azione Cattolica, ora faceva parte del Terz'Ordine dei Carmelitani. Scrittore stimato e conosciuto soprattutto in Puglia e nelle scuole delle sua regione, ha pubblicato i romanzi “False chimere” (nel 2005) e “Sapore di pace” (nel 2009).