In classe il ricordo della povera Guia, morta a 17 anni

Un minuto di silenzio in tutte le classi del liceo Bagatta di Desenzano del Garda per ricordare Guia Moretti, la ragazza di soli 17 anni – frequentava la 4A del liceo linguistico – morta per le conseguenze di un tragico incidente stradale, avvenuto sabato pomeriggio a Santa Maria de la Alameda, a poco più di 50 km da Madrid. Un frontale al km 38 della strada M-505 in cui sono rimaste coinvolte due vetture: sono morti sul colpo i genitori (uomo e donna di 56 e 57 anni) della famiglia che la stava ospitando (da poche settimane era impegnata in uno scambio culturale: avrebbe passato parte dell'anno scolastico in Spagna), ancora gravissime le due figlie della coppia, di 16 e 18 anni.

I genitori sono già in Spagna

Anche Guia, dopo l'incidente, è stata trasferita in ospedale in condizioni disperate: ricoverata alla clinica 12 de Octubre, qui è morta poche ore più tardi. Originaria di Capriano del Colle, da qualche anno si era trasferita a Desenzano con la famiglia, abitava a Rivoltella. I genitori, subito allertati dell'accaduto, sono già volati in Spagna per il riconoscimento e per organizzare il trasferimento della salma in Italia. Il cordoglio è unanime: si prevede un momento commemorativo anche a scuola.