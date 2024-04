I medici della Poliambulanza di Brescia hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma – dopo un mese e mezzo dal terribile incidente stradale – per Bruno Petenzi non c'è stato più nulla da fare: è morto all'età di 56 anni.

Il 12 marzo scorso, a Costa Volpino sul lago d'Iseo, Petenzi era stato investito da una Fiat Panda lungo via Aria Libera, mentre si trovava in sella alla sua e-bike. Stando a quanto ricostruito finora, sembra che il ciclista sia stato urtato dall'auto (guidata da un 75enne di Rogno), che gli avrebbe tagliato la strada svoltando sulla sinistra nel tratto di strada in discesa di fronte al cimitero di Corti. Il 56enne avrebbe perso il controllo della bici a seguito dell'impatto, rovinando a terra e riportando gravissime lesioni poi rivelatesi letali.

Fabbro di professione, Bruno Petenzi lascia nel dolore il papà, due fratelli e la sorella. Le esequie saranno celebrate alle 15 di sabato 27 aprile, nella chiesa parrocchiale di Branico, frazione di Costa Volpino.