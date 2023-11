Il dramma di Gianfranco, morto sul lavoro a poche ore dal suo compleanno

È Gianfranco Rubini, 62 anni, la vittima dell'incidente all'alba di lunedì a Desenzano del Garda, sulla rotatoria di Via Mantova all'imbocco del casello autostradale della A4. Erano circa le 6 quando si è sentito male alla guida, a causa di un malore (a quanto pare un infarto): si è accasciato sul volante e si è schiantato sull'aiuola spartitraffico sul lato destro della carreggiata. All'arrivo dei soccorsi – sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro – era già in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare per rianimarlo.

Mercoledì il funerale

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano: conclusi gli accertamenti, la salma è stata riconsegnata ai familiari. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Zeno a Desenzano, partendo dalle camere mortuarie del cimitero: lascia nel dolore i cugini Anna, Leonardo, Luigi, Rosalba e Ferdinando. Era dipendente dell'azienda SopranCiodue, specializzata in sistemi antincendio e di sicurezza: al momento dell'incidente era già al lavoro, alla guida del furgone della ditta. Abitava nella zona di Capolaterra a Desenzano: martedì 21 novembre avrebbe compiuto 63 anni.