Auto si ribalta e si schianta contro un palo: uomo soccorso in codice rosso

A Comezzano-Cizzago, verso le 14.30 del pomeriggio di ieri – giovedì 25 aprile – un'auto si è ribaltata in curva mentre viaggiava lungo via Tovini (era diretta verso via Montello e la Sp20), finendo per schiantarsi contro un palo.

Al volante c'era un'uomo, soccorso da un'ambulanza e dall'elisoccorso, che lo ha poi portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia per il ricovero in codice rosso.

Oltre al 118, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Brescia e gli agenti della Stradale di Salò, che si sono poi occupati dei rilievi del caso. Non si esclude che l'incidente sia stato causato dall'eccesso di velocità.