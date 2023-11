Travolto sulle strisce, muore in ospedale dopo due settimane di agonia

Non ce l’ha fatta il 64enne che, mercoledì 8 novembre, era stato investito da un’auto nel centro di Desenzano del Garda. Angelo Buonsante è spirato nella tarda mattina di oggi, mercoledì 22 novembre, dopo aver lottato per due settimane in un letto del reparto di rianimazione del Civile di Brescia.

Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente avvenuto lungo via Marconi, a pochi metri a pochi metri dall’abitazione dell’uomo. Buonsante stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato falciato da una Peugeot: chi era al volante non lo avrebbe visto, colpendolo in pieno. Dopo l'impatto, l'automobilista aveva immediatamente fermato la corsa e allertato i soccorsi: il 64enne era stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dagli istanti successivi al ricovero. Il sottile filo di speranza a cui erano i aggrappati i familiari si è spezzato nella mattinata odierna, quando il cuore dell’uomo ha smesso di battere.