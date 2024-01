I bresciani Mauro Coltrini e Andrea Massolini promossi allenatori Uefa A

I bresciani Mauro Coltrini e Andrea Giuseppe Massolini sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico come nuovi allenatori UEFA A. I due allenatori hanno conseguito la qualifica nei giorni scorsi dopo aver sostenuto gli esami finali del corso a Coverciano.

A certificare il traguardo raggiunto, il Settore Tecnico della Figc nelle persone del Presidente Demetrio Albertini, del Segretario Paolo Piani e del Direttore della Scuola Allenatore Renzo Ulivieri.

Per Mauro Coltrini (attuale allenatore dell’Under 17 della Feralpisalò) e Andrea Giuseppe Massolini (vice allenatore di Davide Possanzini al Mantova) si tratta un traguardo molto importante e prestigioso. Con questa qualifica, infatti, gli allievi, che da ottobre a dicembre hanno seguito nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale le 192 ore di lezione, potranno allenare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), tutte le femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei due maggiori campionati maschili, ovvero in Serie B e in Serie A.

Tra i corsisti neoallenatori UEFA A presente anche il Ct della Nazionale italiana di Beach Soccer, Emiliano Del Duca, campione d’Europa sulla sabbia di Alghero lo scorso settembre e che a febbraio sarà impegnato con gli Azzurri a Dubai per la fase finale della Coppa del Mondo.